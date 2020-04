Coronavirus - Les entreprises bruxelloises peuvent introduire leurs demandes de prime de fermeture

A partir de ce mercredi, les entreprises et indépendants bruxellois obligés de fermer à la suite des mesures de confinement décidées par le Conseil national de sécurité peuvent introduire leur demande en vue de l'octroi d'une prime unique d'indemnisation. Cette prime de 4.000 euros est consécutive aux décisions prises par le gouvernement bruxellois. Celui-ci s'est réuni en ligne mardi après avoir reçu la veille l'avis du Conseil d'Etat sur le dispositif."Cette prime de 4.000 euros doit aider les établissements à affronter leurs frais fixes et ainsi soulager leur trésorerie. Elle fait partie d'un ensemble de mesures prises par le Gouvernement bruxellois pour réduire les conséquences du Coronavirus sur les entreprises et l'économie bruxelloise", a commenté la secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo). Le formulaire pour introduire la demande de prime est à remplir sur la page suivante www.primecovid.brussels Cette prime forfaitaire de 4.000 euros est destinée à toute entreprise (indépendant ou société) de moins de 50 équivalents temps plein (ETP) qui dispose d'au moins un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale et qui est active dans un secteur d'activités admis (commerces de détail, établissements Horeca...). Ces secteurs d'activités sont détaillés exhaustivement sur le site où les entreprises peuvent remplir le formulaire. Ce sont les codes NACE TVA qui sont pris en compte. Selon la secrétaire d'Etat Barbara Trachte, la procédure a été simplifiée au maximum pour que les entreprises aient à fournir leur seul numéro d'entreprise pour savoir si elles sont éligibles à la prime. Pour toute question relative à la prime, il est possible de s'adresser au 1819 ou d'aller sur www.1819.brussels. (Belga)

