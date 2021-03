Coronavirus - Les Etats-Unis dépassent les 100 millions de doses de vaccins injectées

Plus de 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été injectées aux Etats-Unis, selon les chiffres officiels des autorités sanitaires vendredi.Trois vaccins sont autorisés en urgence aux Etats-Unis, celui de Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu'une seule dose par personne, et ceux de Moderna et Pfizer/BioNTech, qui sont administrés en deux doses. (Belga)

