Coronavirus - Les Etats-Unis s'attendent à une propagation de l'épidémie sur leur sol

Les autorités sanitaires américaines ont dit mardi s'attendre à une propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis, encourageant les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution comme l'annulation d'événements publics."A terme, nous nous attendons à voir une propagation (de l'épidémie) dans ce pays", a affirmé Nancy Messonnier, directrice chargée des maladies respiratoires aux Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains. "La question n'est plus vraiment de savoir si cela va arriver, mais plutôt quand est-ce que cela va arriver, et combien de personnes dans ce pays tomberont gravement malades", a-t-elle ajouté. Les autorités américaines craignent également que l'épidémie ne menace la chaîne d'approvisionnement en médicaments des Etats-Unis, car une grande partie des ingrédients utilisés dans la confection des médicaments est fabriquée en Chine, d'où le virus est parti. Ces déclarations publiques plus alarmistes que les précédentes interviennent alors que la peur d'une "pandémie", une épidémie d'ampleur internationale, s'intensifie. La maladie concerne désormais plusieurs pays en dehors de la Chine, notamment l'Iran, l'Italie, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande. L'épidémie de Covid-19 a déjà contaminé plus de 80.000 personnes à travers le monde, dont près de 2.600 sont mortes, principalement en Chine, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Etant donné qu'il n'existe ni vaccin ni médicament contre le nouveau coronavirus, les mesures de précaution non pharmaceutiques "seront les outils les plus importants dans notre réponse à ce virus", a ajouté Mme Messonnier. Ces mesures devraient être décidées au cas par cas selon le degré de gravité de l'épidémie dans chaque localité. (Belga)

