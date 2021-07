Coronavirus - Les exceptions aux règles de quarantaine adaptées

Les exceptions aux règles de quarantaine sont en cours d'ajustement alors que la couverture vaccinale augmente en Belgique, indique mardi l'institut Sciensano. Les soignants non vaccinés ne sont notamment plus partiellement dispensés de quarantaine après leur retour d'une zone rouge.Aucune exception à la quarantaine n'est désormais autorisée pour les personnes revenant d'une zone à très haut risque de contamination, précise Sciensano. Les exceptions dans le cadre d'une pénurie de personnel dans les fonctions critiques au sein des secteurs essentiels, y compris dans le secteur de la santé, prennent donc également fin. Les règles concernant les contacts à haut risque évoluent également. Les exceptions pour les personnes occupant des postes critiques dans des secteurs essentiels ne sont plus applicables pour les contacts à haut risque non vaccinés. Cela vaut également pour le secteur de la santé, selon Sciensano. (Belga)

