Coronavirus - Les hôpitaux bruxellois peuvent à nouveau transférer des patients vers d'autres régions

Les hôpitaux de la Région de Bruxelles-capitale pourront à nouveau dès lundi transférer des patients Covid vers des hôpitaux d'autres régions, à la suite d'une décision du SPF Santé publique, indique samedi le Dr. Philippe Peetrons, médecin-chef des hôpitaux Iris-Sud. "Nous avions fait cette demande car plusieurs unités de soins intensifs à Bruxelles sont saturées."Cette demande des hôpitaux bruxellois avait été relayée vendredi et samedi par RTL et la RTBF. "A l'hôpital Brugmann, dans les hôpitaux Iris-Sud et à Saint-Luc, environ la moitié des patients en unités de soins intensifs sont des patients Covid", ajoute Philippe Peetrons. "La moitié de la capacité d'accueil est également atteinte aux soins intensifs à Erasme et au CHU Saint-Pierre car ces hôpitaux manquent actuellement de personnel, pour diverses raisons. Au Chirec, les soins intensifs sont pratiquement remplis par des patients Covid." "A partir de lundi, les transferts seront à nouveau possibles, nous a confirmé samedi le SPF Santé publique", déclare le docteur Peetrons. "La situation est meilleure dans les autres provinces. Selon les dernières données disponibles, il y a environ 80 hôpitaux où il n'y a pratiquement pas de patients dans les unités de soins intensifs." Ces derniers jours, l'UZ Brussel a également demandé à pouvoir transférer des patients, indique la porte-parole Karolien De Prez. "Mais nous continuons à admettre des patients. Les transferts sont effectués pour répartir la charge sur plusieurs hôpitaux. A l'UZ Brussel, il y a actuellement 15 patients Covid confirmés aux soins intensifs, dont trois sont sous respirateur et un est aidé par une machine coeur-poumon." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.