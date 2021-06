Coronavirus - Les hôpitaux chiliens à saturation en dépit d'une campagne de vaccination bien avancée

En dépit d'une campagne de vaccination bien avancée contre le coronavirus au Chili, les hôpitaux du pays restent presque saturés. Les soins intensifs dans ce pays d'Amérique latine sont confrontés à un taux d'occupations de 96,7%, ont fait savoir les autorités sanitaires mercredi.Il ne reste plus que 146 lits disponibles en soins intensifs pour tout le pays. La plupart des lits sont occupés par des patients traités pour le Covid-19, dont la majorité n'avait pas reçu de vaccins contre le virus. Pourtant le pays se hisse au top des pays où la vaccination est la plus avancée. Plus de la moitié de la population (53%) est déjà pleinement vaccinée. (Belga)

