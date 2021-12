Coronavirus - Les indicateurs continuent à baisser, le cap des 28.000 décès franchi

La forte baisse du nombre de nouvelles infections, d'hospitalisations et de décès se poursuit. Le cap des 28.000 décès dus au Covid-19 depuis le début de la crise vient cependant d'être franchi, ressort-il des chiffres provisoires publiés mercredi matin par l'institut de santé publique Sciensano.Entre le 12 et le 18 décembre, une moyenne de 8.300 cas positifs ont été détectés chaque jour. Il s'agit d'une diminution de 36% par rapport aux sept jours précédents. Depuis le début de la pandémie, plus de deux millions d'infections ont été enregistrées en Belgique. Cette baisse est cependant à nuancer car il y a également eu moins de tests, avec près de 74.000 par jour (-18%). Le taux de reproduction continue de baisser, à 0,76. Lorsqu'il est inférieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à perdre en intensité. Toujours entre le 12 et le 18 décembre, 37 personnes en moyenne sont mortes par jour du Covid-19. Cela représente une diminution de 22% sur une base hebdomadaire. Le nombre total de décès s'élève toutefois désormais à 28.035. Entre le 15 et le 21 décembre, une moyenne de 173 patients Covid (-34%) ont été admis à l'hôpital chaque jour. Il y a actuellement 2.451 personnes hospitalisées en lien avec le Covid (-25%), dont 709 dans les unités de soins intensifs (-13%). (Belga)

