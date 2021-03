Coronavirus - Les infections sont en hausse parmi les élèves et le personnel enseignant en Flandre

Les cas d'infections par le coronavirus étaient en augmentation parmi les élèves et le personnel enseignant flamand au cours des deux premières semaines de mars, ressort-il mercredi d'une enquête des Centres d'accompagnement des élèves (les "CLB"). La hausse du nombre de cas était particulièrement visible dans les écoles primaires.Pas moins de 4.498 élèves (0,38%) et 432 membres du personnel enseignant (0,26%) ont été testés positifs au coronavirus entre le lundi 1er et dimanche 14 mars. Exactement 18.646 élèves (1,56%) et 327 membres du personnel (0,20%) ont été placés en quarantaine. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux deux dernières semaines de février, lors desquelles 3.553 élèves et 230 membres du personnel enseignant avaient été testés positifs et 7.072 élèves et 146 membres du personnel avaient été mis en quarantaine. La plus forte augmentation des cas de contamination a été constatée dans les écoles primaires, selon l'enquête des "CLB". Le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts, qui soutient que "les écoles ne sont pas le moteur des infections", a décidé mercredi après une concertation du secteur de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher la propagation du virus. Les élèves flamands de 5e et 6e primaires devront ainsi porter un masque de protection à l'école jusqu'aux vacances de Pâques au moins. Par ailleurs, la reprise de l'enseignement à l'école à temps plein pour le deuxième degré du secondaire est postposée après le congé scolaire. (Belga)

