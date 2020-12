Coronavirus - Les moyennes quotidiennes des contaminations, hospitalisations et décès en hausse

Les moyennes journalières des nouvelles infections au coronavirus, hospitalisations et décès sur sept jours sont toutes en augmentation, d'après les données épidémiologiques de l'Institut de santé publique Sciensano mises à jour dimanche matin.Entre le 9 et le 16 décembre, il y a eu en moyenne 2.535 nouvelles contaminations par jour, en hausse de 15% par rapport à la période de sept jours précédente. Sur la même période, le virus a tué en moyenne 94 personnes par jour (+2%), portant le bilan à 18.545 décès dus au Covid-19 en Belgique depuis le début de la pandémie. Après une période de stabilisation, les nouvelles hospitalisations ont également augmenté avec 186 (+4%) admissions en moyenne par jour entre le 12 et le 19 décembre. Samedi, il y avait 2.527 (-3%) patients hospitalisés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 539 (-1%) aux soins intensifs. Le taux de reproduction du virus, qui mesure le degré de contagiosité, était de 1,01. Depuis le début de la pandémie, 623.760 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique. (Belga)

