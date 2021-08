Coronavirus - Les nouvelles contaminations stagnent

Le nombre de contaminations au coronavirus stagnent, selon les derniers chiffres de Sciensano publiés vendredi matin. Le nombre de décès augmente par contre mais les contaminations n'augmentent plus et les admissions à l'hôpital sont en recul.Entre le 17 et le 23 août, 1.942 nouvelles contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour. 43.400 tests ont été pratiqués durant cette période soit 12% de moins. Le taux de positivité a légèrement augmenté à 5%. Durant cette période, 5,6 personnes sont décédées en moyenne des suites du coronavirus soit une hausse de 77%. Entre le 20 et le 26 août, 57,1 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital pour Covid-19 (-6% par rapport à la semaine précédente). Au total, 602 personnes se trouvent hospitalisées pour Covid-19 (-1%) dont 182 en soins intensifs (+2%). Le taux de reproduction est de 0,97 (-14%). (Belga)

