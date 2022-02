Coronavirus - Les principaux indicateurs de l'épidémie toujours en baisse

Les principaux indicateurs de l'épidémie de Covid-19 en Belgique sont toujours en baisse selon les chiffres de l'Institut de santé publique mis à jour vendredi matin.Le nombre moyen quotidien de nouveaux cas établi entre le 8 et le 14 février (12.931, -44%) et les patients actuellement hospitalisés avec le coronavirus (3.253, dont 350 aux soins intensifs) mais aussi le nombre d'admissions à l'hôpital entre le 11 et le 17 février (246,1) poursuivent ainsi leur courbe à la baisse. Seul le nombre moyen quotidien de décès (48,9) établi entre le 8 et le 14 février reste en hausse (+11%). L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 2.200 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui de 0,87. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. Le variant Omicron représente près de 79,5% des cas en Belgique. (Belga)

