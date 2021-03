Coronavirus - Les recyparcs de Bassenge, Herstal et Oupeye fermés à cause du Covid

Après avoir été fermés ce vendredi, les recyparcs de Bassenge, Herstal et Oupeye le seront également samedi, indique Intradel sur son site internet et sa page Facebook. Cela en raison de manque de personnel et/ou de confirmation de cas de contamination au Covid-19 et de mise sous quarantaine de l'équipe.D'après Luc Joine, le directeur général de cette intercommunale qui gère les déchets de 72 communes de la province de Liège, interrogé par L'Avenir, la décision a été prise en raison de la présence de clusters de coronavirus. "Au niveau des recyparcs, on a mis au point de bonnes mesures pour préserver notre personnel et les citoyens. Cela a bien fonctionné, mais force est de constater qu'il y a une recrudescence de la pandémie et on vient d'avoir plusieurs clusters dans nos recyparcs." Trois parcs à conteneurs ont donc dû fermer leurs portes par manque de personnel. Intradel prend toutes les mesures nécessaires pour désinfecter les lieux et pour assurer la sécurité de l'équipe, et met tout en ?uvre pour les ouvrir à nouveau au plus vite la semaine prochaine, assure l'intercommunale. Les recyparcs rouvriront leurs portes mardi, selon Luc Joine. Les citoyens sont donc invités à se rendre dans un parc à conteneurs voisin ce samedi pour décharger leurs déchets. (Belga)

