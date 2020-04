Coronavirus - Les retrouvailles de "Friends" devront attendre, pandémie oblige

Le tournage de l'émission spéciale qui doit réunir les principaux acteurs de la série américaine "Friends" et accompagner le lancement de la plateforme HBO Max a été repoussé, a indiqué vendredi un porte-parole.Le groupe WarnerMedia, filiale du groupe AT&T, a acquis les droits de diffusion du sitcom le plus populaire des 20 dernières années, au détriment de Netflix, pour 425 millions de dollars sur cinq ans. Il entendait en faire l'une des têtes d'affiche de sa nouvelle plateforme de vidéo en ligne, HBO Max, qui doit être lancée en mai. Pour promouvoir l'événement, WarnerMedia avait prévu de tourner une émission spéciale de "Friends", qui aurait été mise en ligne sur la plateforme le jour du lancement. Elle devait être réalisée sur le plateau d'origine de la série, dans les studios Warner Bros à Burbank (Californie), avec Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, les six compères de la série. Selon Variety, ils auraient négocié un cachet de 2,5 millions de dollars chacun pour le tournage de cette seule émission. Mais du fait de la pandémie, le tournage n'a pas encore eu lieu et la production a décidé de repousser la diffusion, a indiqué un porte-parole de WarnerMedia, confirmant une information du site Variety. La mise en ligne de HBO Max, elle, doit bien avoir lieu en mai comme prévu, a dit cette semaine le directeur de la stratégie de WarnerMedia, Sean Kisker, à Variety. Le lancement est considéré comme tardif, car il intervient après la vague qui a vu arriver les offres de Disney et Apple, fin 2019, sur un marché déjà occupé par Netflix, Amazon et Hulu. La série "Friends" (1994-2004) a été un immense succès d'audience et a marqué une génération de téléspectateurs. Son arrivée sur Netflix lui a permis de séduire un nouveau public, confirmant la popularité intacte du sitcom, genre que beaucoup disaient sur le déclin. (Belga)