Coronavirus - Les salles de snooker et de billard ont introduit leur recours au Conseil d'État

La Belgium Billiards & Snooker Association (BBSA), la plus grande association représentant le secteur en Belgique, a introduit dimanche en fin de journée un recours en extrême urgence auprès du Conseil d'État pour contester la fermeture des salles de billard et de snooker actée lors du Comité de concertation du 22 décembre, a confirmé lundi à Belga son président, Georges Leclercq."Nous espérons que les plaidoiries pourront avoir lieu jeudi, en même temps que celles concernant le recours de la Fédération sportive belge de Bowling", confie le président de la BBSA. L'avocate en charge du dossier, Deborah Smets, est également chargée de défendre les intérêts de la Fédération du bowling auprès du Conseil d'État, précise par ailleurs Georges Leclercq. La Belgium Billiards & Snooker Association, qui représente 58 salles en Wallonie et en Flandre et près de 1.500 affiliés, s'estime victime de "discrimination", tout comme la Fédération sportive belge de Bowling (FSBB) qui avait, de son côté, introduit un recours en extrême urgence le 30 décembre. (Belga)