Coronavirus - "Les stocks de sang sont dans un état critique", alerte la Croix-Rouge

La situation actuelle des stocks de sang est dans un état critique "et le sera encore plus dans les jours à venir", alerte lundi soir la Croix-Rouge de Belgique.En deux semaines, la Croix-Rouge a vu son stock fondre de plus de 1.600 poches. "Si rien n'est fait, le 31.01.2022, nous aurons moins de 1.000 poches dans nos frigos, à savoir à peine un tiers du niveau recommandé pour un fonctionnement optimal", avertit l'organisation dans un communiqué. Si le mois de janvier est habituellement synonyme de reprise pour le Service du sang, les donneurs ne sont cette année pas au rendez-vous. "Cette 5e vague complique énormément les choses. La très forte augmentation des cas et, bien entendu, des cas contact, fait qu'une partie significative de nos donneurs ne se rend pas en collecte", précise la Croix-Rouge. La fréquentation a en effet diminué de 20%, soit 600 donneurs de moins par semaine sur les 3.000 attendus. "Cela pose un vrai problème pour la continuité des approvisionnements des hôpitaux dont l'activité est actuellement très soutenue." (Belga)