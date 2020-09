Coronavirus - Les travailleurs de Studio Brussel en quarantaine après deux infections

Les travailleurs de la chaîne radio de la VRT Studio Brussel ont été placés en quarantaine et doivent subir un test après que deux employés ont été testés positifs au coronavirus, rapporte la radio dimanche. La chaîne ne diffusera que de la musique tout au long de la semaine, en dehors des programmes entre 6h00 et 9h00 ainsi qu'entre 16h00 et 19h00. Les animateurs seront sur antenne depuis leur domicile.Une première infection a été confirmée jeudi dernier. Les personnes qui ont été en contact rapproché avec leur collègue contaminé ont ensuite été invitées à respecter une quarantaine et à se faire tester. Une seconde infection a été confirmée dimanche. Les deux travailleurs se portent bien, mais tous les travailleurs de Studio Brussel doivent respecter une quarantaine et se faire tester. "Il est impossible que cela ne se répercute pas sur la programmation", a indiqué le directeur de Studio Brussel, Jan Van Biesen. "Nous espérons reprendre toutes nos émissions et notre offre normale dès que possible", a-t-il ajouté. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.