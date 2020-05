Coronavirus - Ludwig De Winter et Jean-Michel Saive ont pédalé autour de Binche pour la bonne cause

Le coureur de Wanty-Gobert, Ludwig De Winter, et le pongiste Jean-Michel Saive ont accumulé samedi les kilomètres pour la bonne cause du collectif "Les Souliers du Cœur - Covid 19". Le parrainage des kilomètres parcourus par les deux sportifs a généré plus de 1.000 euros pour l'institution binchoise "Le Biseau".Jean-Michel Saive et Ludwig De Winter ont emprunté les routes de la semi-classique automnale Binche-Chimay-Binche que De Winter a parcourues deux fois. Ils ont couvert à deux plus de 500 kilomètres, soit quelque 150 km pour Saive et plus de 350 pour De Winter. Les recettes s'élèvent à 1.088 euros qui seront remis à l'institution "Le Biseau", projet d'aide et d'accompagnement pour des enfants de 3 à 12 ans. Dans le cadre de l'action "Souliers du Cœur", 40 sportifs de haut niveau ont donné de leur temps depuis 5 semaines. "Au-delà de leurs gestes financiers, qui ont permis d'offrir des masques, des kits de sportifs, des colis alimentaires..., ils se sont rendus sur le terrain, à la rencontre de notre public-cible", a expliqué Jean-François Lenvain, à l'origine de l'action. Le projet de Binche, autour de Ludwig De Winter et de Jean-Michel Saive, était la 75e et dernière action de l'opération Covid-19. Nous souhaitons que l'action connaisse une suite." "J'ai roulé plus de 350 kilomètres sur le parcours de ma course de cœur, Binche-Chimay-Binche", a indiqué Ludwig De Winter avant d'encore repartir pour terminer sa journée sur les 17 kilomètres du circuit local de la semi-classique wallonne. "Fier du beau geste avec Jean-Mi!" Jean-Michel Saive a, pour sa part, établi son record personnel à vélo sur route. "J'avais déjà roulé 7h43 sur rouleaux mais mon action à Binche, soit quelque 150 kilomètres, est mon record sur route. J'aurai participé à trois actions pour les Souliers du Cœur: j'ai servi des repas aux SDF à Liège, j'ai donné des vêtements à Liège et j'ai roulé à Binche pour les enfants défavorisés." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.