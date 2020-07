Coronavirus - Melbourne enregistre un nouveau record d'infections en dépit du reconfinement

Un nouveau record de 532 cas de Covid-19 détectés dans l'Etat australien du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a été franchi lundi. Un reconfinement a été ordonné dans la ville de 5 millions d'habitants il y a plus de deux semaines, mais ses effets peinent à se faire ressentir.Alors que la pandémie avait relativement épargné l'île-continent, la seconde vague d'infections est bien installée dans la seconde ville la plus peuplée d'Australie. Six décès s'ajoutent aux 532 cas recensés lundi au cours des dernières 24 heures par les autorités du Victoria, après les 459 nouvelles contaminations annoncées dimanche et 357 samedi. Les autorités estiment que le pic de la seconde vague pourrait être atteint. "Le message clé pour tous les Victoriens, peu importe où ils travaillent et où ils vivent - vous ne pouvez pas aller travailler si vous présentez des symptômes", a plaidé le premier ministre de l'Etat fédéré, Daniel Andrews lundi. "La conséquence ultime si vous allez travailler malade est que des personnes vont être infectées et alors des personnes vont mourir", a-t-il encore ajouté lors de son point presse quotidien. Les autorités régionales estiment que le nouveau coronavirus est désormais "profondément intégré" dans cet Etat du sud du pays, et prendra du temps avant d'être sous contrôle. Pour s'assurer que les résidents respectent les mesures d'isolation, des soldats sont mandatés pour frapper aux portes et vérifier que les personnes concernées sont bien à la maison. Le port du masque dans les lieux publics est de rigueur à Melbourne. Le Premier ministre australien Scott Morrsion a toutefois estimé qu'il était prématuré d'envisager à ce stade de nouvelles restrictions au Victoria pour venir à bout de la flambée de contaminations. La fermeture des frontières intérieures pour isoler l'Etat semble toutefois porter ses fruits à l'échelle nationale, alors que dans l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, dont la capitale est Sydney, seuls 17 cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures. La seconde vague d'épidémie frappe plus durement l'Australie qui compte désormais près de 15.000 cas de Covid-19 recensés depuis fin janvier, et 162 décès dus au nouveau coronavirus. (Belga)