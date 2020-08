Coronavirus - Melbourne sous couvre-feu pendant 6 semaines

Melbourne instaure un couvre-feu dès dimanche soir en vue d'endiguer la flambée de Covid-19, a annoncé le Premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews. Des mesures plus strictes entrent également en vigueur pour une durée de six semaines.Le couvre-feu s'étalera de 20h00 à 05h00. "Seuls les déplacements pour se rendre au travail, se faire soigner ou soigner une personne seront autorisés", a prévenu M. Andrews. En dehors de cela, les résidents devront rester à leur domicile. D'autres mesures vont être renforcées. Si les habitants de Melbourne pourront faire de l'exercice en cours de journée pendant une heure maximum dans un rayon de 5 kilomètres autour de leur maison, les sports de groupe et en salle ne seront plus permis. Une seule personne par famille sera désormais autorisée à faire les courses (dans un rayon de 5 km toujours) et les mariages seront temporairement suspendus. L'état de "catastrophe" est décrété pour le Victoria à partir de 18h00, ajoute Daniel Andrews. Ce qui signifie que la police sera dotée de "pouvoirs spéciaux lui permettant de vérifier que la population se conforme aux directives". Le territoire du Victoria sera par ailleurs soumis à des règles plus strictes: les restaurants et les cafés vont devoir se limiter à un service take-away, l'enseignement à distance redevient la norme, les sports de groupe ne sont plus autorisés et quasi toutes les activités de détente et centres de loisirs ferment boutique. D'après un dernier bilan, ces dernières 24 heures, 671 nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrées dans le Victoria, ce qui porte le total à 11.500 cas confirmés depuis le début de la pandémie, contre près de 18.000 pour toute l'Australie. Sept personnes ont succombé à la maladie, dans cet État, au cours des dernières 24 heures. Au total, 208 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Australie, dont 123 dans le Victoria. (Belga)