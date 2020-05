Coronavirus - Mesures strictes pour le retour à l'entraînement des Red Lions lundi

L'équipe nationale masculine de hockey va retrouver le chemin des terrains à partir de lundi, a annoncé vendredi l'Association royale belge de hockey (ARBH). Les Red Lions se retrouveront désormais tous les lundis, mercredis et vendredis à Kontich, dans les installations du Beerschot THC, pour des entraînements à huis clos."En raison des mesures sanitaires en vigueur en Belgique, l'équipe nationale devra respecter un strict protocole", a écrit l'ARBH dans un communiqué en évoquant la pandémie de Covid-19. Les joueurs devront, entre autres, toujours respecter la distance entre deux personnes de 1,5 mètre et se laver régulièrement les mains. Seuls les Red Lions en parfaite santé participeront aux séances. En effet, aucun traitement médical n'est prévu, sauf en cas d'urgence. Les joueurs n'auront accès ni aux vestiaires ni aux installations et aucune réunion à l'intérieur n'est prévue. Pendant les exercices, où des groupes de trois maximum seront formés par les mêmes joueurs au fil des jours, les Red Lions devront observer une distance de 10 mètres entre chacun d'entre eux. (Belga)