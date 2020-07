Coronavirus - Mexique: record de contaminations au coronavirus en 24 heures

Le Mexique a enregistré jeudi 8.438 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, un chiffre record pour ce pays depuis le début de l'épidémie fin février, selon les chiffres communiqués par le secrétariat à la Santé.Le pays compte déjà 370.712 cas confirmés et 41.908 décès, dont 718 intervenus au cours des dernières 24 heures, selon ces chiffres officiels. Le Mexique est le quatrième pays qui compte le plus de morts dans le monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil et la Grande-Bretagne. (Belga)

