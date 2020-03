Coronavirus - Multipharma lance une plateforme d'échange de services entre patients et bénévoles

Multipharma, groupe belge de pharmacies coopératives, s'est associé avec la start-up Pwiic afin de mettre en place une plateforme d'échanges d'aide et de services gratuits dans le cadre de la pandémie du nouveau coronavirus, annonce-t-il mercredi. Ce site web permettra aux personnes à risque, isolées ou malades, de contacter des bénévoles qui pourront aller à la pharmacie à leur place ou effectuer des courses indispensables.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et au confinement imposé, certaines personnes font face à des difficultés pour se déplacer et ont besoin d'aide, ponctuellement ou régulièrement, notamment pour aller chercher leurs médicaments. "Une telle aide est d'autant plus nécessaire qu'il est vivement recommandé aux personnes présentant des symptômes grippaux de ne pas sortir de chez elles afin de limiter le risque de contamination", pointe Multipharma. C'est pourquoi le groupe s'est associé avec Pwiic, une plateforme d'économie collaborative, qui a créé une communauté spécifique dédiée aux patients. Mise en ligne mercredi, elle "permet à toutes les personnes du pays qui sont malades ou isolées, de faire appel à des bénévoles afin d'aller chercher les médicaments indispensables en pharmacie, de faire des courses alimentaires ou de première nécessité". (Belga)