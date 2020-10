Coronavirus - "N'ayez pas peur du coronavirus", assure Donald Trump à sa sortie d'hôpital

Le président Donald Trump, tout juste sorti de l'hôpital mais toujours infecté par le nouveau coronavirus, a appelé lundi soir les Américains à "sortir" tout en étant "prudents", malgré les plus de 200.000 morts dues à la pandémie dans le pays. Il a invité les Américains à ne pas avoir peur du nouveau coronavirus et à ne pas le laisser "dominer leur vie"."N'en ayez pas peur, vous allez le battre", a déclaré le président américain à propos du Covid-19, avant d'ajouter "sortez, soyez prudents". Concernant sa propre hospitalisation, le président républicain qui joue sa réélection le 3 novembre, s'est dit possiblement "immunisé". Il a expliqué dans un message vidéo publié sur Twitter: "J'étais en première ligne, j'ai montré l'exemple". Le candidat républicain a en outre encore assuré que le vaccin contre le nouveau virus serait disponible d'ici quelques "moments". "Nous allons le battre (le virus, ndlr), nous avons le meilleur équipement médical, les meilleurs remèdes, tout cela développé récemment", a-t-il aussi affirmé. Le président a en outre posté un autre montage vidéo où son atterrissage en hélicoptère à la Maison Blanche après sa sortie de l'hôpital militaire est filmé, sur fond de musique dramatique. Peu avant ces vidéos, son rival démocrate Joe Biden avait déjà opposé lundi le très lourd bilan de la pandémie aux Etats-Unis aux propos rassurants de Donald Trump, malade du Covid-19. "J'ai vu un tweet qu'il a fait, ils me l'ont montré, il a dit +Ne laissez pas le Covid contrôler votre vie+. Allez dire cela aux 205.000 familles qui ont perdu quelqu'un", a déclaré l'ancien vice-président américain, visiblement en colère, sur une chaîne locale de Floride, Local 10. En annonçant sa sortie d'hôpital, Donald Trump avait déjà tweeté "N'ayez pas peur du Covid" malgré les plus de 210.000 morts aux Etats-Unis. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.