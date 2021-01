Coronavirus - NBA: deux matches supplémentaires des Wizards reportés

Deux matches supplémentaires des Washington Wizards, contre Cleveland dimanche et lundi, ont été reportés à cause du Covid-19, a indiqué vendredi la NBA.Cinq joueurs des Wizards ont été testés positifs au Covid-19, selon des médias américains. La franchise de Washington avait déjà dû renoncer à affronter le Jazz d'Utah mercredi, n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit par équipe est requis. La NBA compte désormais douze matches reportés depuis le lancement de la saison régulière mi-décembre. Les protocoles sanitaires ont été révisés mardi par la NBA et le syndicat des joueurs. Mercredi, la NBA a révélé des chiffres récents sur la pandémie en cours: sur 497 joueurs testés depuis le 6 janvier, 16 ont renvoyé des tests positifs. Avec plus de 388.000 morts liés au Covid-19, les Etats-Unis font figure de pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue. En moyenne, depuis le 1er janvier, plus de 3.000 personnes en sont mortes chaque jour aux Etats-Unis, et plus de 238.000 cas quotidiens ont été détectés. (Belga)