Coronavirus - Nombre record de formations en ligne au VDAB

De nombreuses personnes qui se retrouvent coincées à la maison, en cette période de crise sanitaire, veulent se former sur le plan professionnel et ajouter une corde à leur arc, constate le VDAB, le service régional flamand de l'emploi. Les chiffres du mois d'avril sont parlants: on a comptabilisé près 28.000 inscriptions à une formation en ligne, soit 20.000 de plus que l'année dernière, selon la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V).Les demandes ont été introduites par quelque 14.000 personnes différentes (5.000 l'année passée), ce qui constitue également un record. La formation la plus demandée est l'initiation à la comptabilité, suivie d'un cours Excel. Le français et l'intelligence artificielle figurent aussi parmi les options populaires. La ministre Crevits a prévu une enveloppe de 4 millions d'euros pour élargir la gamme des formations (cours sur la réalité virtuelle, la cybersécurité, la domotique, les énergies solaire et éolienne) et renforcer la plate-forme en ligne. (Belga)

