Coronavirus - Nombre record de nouvelles contaminations en Floride

Quelque 21 683 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés vendredi dans l'État américain de Floride. Il s'agit du plus grand nombre de contaminations quotidiennes recensées depuis le début de la pandémie, rapporte samedi l'agence de presse Bloomberg sur la base des données du service de santé américain CDC. Le précédent record datait de début janvier et s'élevait à plus de 19.100 infections.Le variant Delta, hautement contagieux, s'est répandu aux États-Unis et a fait grimper en flèche le nombre de contaminations en Floride au cours du mois dernier. Un mois plus tôt, environ 1.000 nouveaux cas étaient identifiés chaque jour. La Floride, troisième État le plus peuplé, compte désormais environ une nouvelle infection sur cinq aux États-Unis, ce qui en fait le nouvel épicentre de l'épidémie dans le pays. L'État a un taux de tests positifs de 18%, alors que dans le reste du pays, la moyenne s'établit à 7,8%. (Belga)

