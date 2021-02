Coronavirus - Nouveau foyer détecté en Nouvelle-Zélande

Un foyer de coronavirus a été détecté ce week-end en Nouvelle-Zélande, où trois membres d'une même famille ont été testés positifs, dont une femme travaillant pour une entreprise de restauration desservant des vols internationaux."Il y a des infections nouvelles et actives", a déclaré le ministre de la Santé Chris Hipkins, qui a précisé que la source de la contamination n'avait pas encore été identifiée. "C'est encore une pièce du puzzle qui manque", a-t-il dit, ajoutant que les autorités sanitaires cherchaient également "à savoir si le Covid-19 peut être ailleurs dans la communauté et s'il circule". Les autorités néo-zélandaises ont minimisé tout lien avec les repas à bord, soulignant que huit jours avaient passé entre le dernier jour de travail de la femme contaminée et son test positif. La Nouvelle-Zélande a enregistré plusieurs cas de Covid-19 il y a trois semaines, mettant fin à une période de plus deux mois sans aucune contamination. L'origine de ces cas avait été localisée dans un hôtel où des personnes arrivant de l'étranger avaient été placées en quarantaine. Selon le ministre, il n'y a pas de nécessité immédiate d'introduire de nouvelles restrictions. Le bilan de la Nouvelle-Zélande dans le combat contre le Covid-19 a été salué à l'étranger, l'archipel totalisant moins de 2.000 cas depuis le début de la pandémie. Au total, 25 décès ont été imputés au Covid-19 dans ce pays. (Belga)

