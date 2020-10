Coronavirus - Nouveau record en Italie avec plus de 15.000 cas enregistrés en 24 heures

L'Italie a à nouveau battu son record d'infections quotidiennes au coronavirus, avec près de 15.200 nouveaux cas en 24 heures, ont déclaré les autorités sanitaires. En outre, 127 décès de Covid-19 ont été signalés mercredi.Vendredi dernier, le pays de 60 millions d'habitants a recensé plus de 10.000 nouveaux cas en un jour, pour la première fois depuis le début de la pandémie qui y a éclaté en février. La deuxième vague de coronavirus qui a frappé le pays met de plus en plus à mal les hôpitaux italiens et les autorités envisagent également de reconfiner la population. Dans un discours au Sénat à Rome, le Premier ministre Giuseppe Conte a appelé les Italiens à s'abstenir de tout voyage inutile. La Lombardie, qui comprend Milan, a été la région la plus touchée par la première et la deuxième vague de la pandémie. Elle prévoit d'instaurer un couvre-feu nocturne de 23h00 à 5h00 du matin, dès jeudi. Au total, près de 450.000 personnes dans le pays ont été testées positives au coronavirus. Le nombre total de décès s'élève à 36.832. (Belga)

