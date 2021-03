Coronavirus - Nouvelles infractions constatées lors d'un contrôle dans un abattoir à Kruisem

Des infractions ont de nouveau été constatées lors d'un contrôle mené jeudi au sein d'un abattoir de volailles situé à Kruisem, en Flandre orientale, a-t-on appris auprès de l'auditorat du travail de Gand. Parmi les manquements, sont notamment pointés un manque de surveillance de la distanciation sociale et de l'obligation de port du masque. Début de semaine, 68 des 200 employés du site avaient été testés positifs au coronavirus.L'entreprise ne dispose par ailleurs pas d'une image claire de la circulation de l'air et de l'apport d'air frais depuis l'extérieur. La société a été exhortée à trouver des solutions à ces problèmes en urgence. Les cas de contamination ont été signalés lundi soir par la commune. La recherche de contacts a été lancée et des intérimaires ont été engagés pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) assure qu'il n'y a aucun danger pour la sécurité alimentaire. (Belga)

