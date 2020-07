Coronavirus - Novak Djokovic donne 40.000 EUR à une ville serbe durement touchée par le Covid-19

Fortement critiqué pour avoir organisé un tournoi de tennis lors duquel plusieurs joueurs, dont lui-même, ont attrapé le Covid-19, Novak Djokovic a fait un don de plus de 40.000 euros à une ville serbe durement touchée par la pandémie, ont rapporté mercredi plusieurs médias.Le numéro un mondial, âgé de 33 ans, a offert cet argent à Novi Pazar, situé dans le sud-ouest de la Serbie, pour l'aider à faire face à un nombre croissant de cas de coronavirus, a rapporté la chaîne sportive SportKlub TV sur son site internet. La ville a proclamé l'état d'urgence fin juin. Après avoir maîtrisé une première vague de l'épidémie au début du mois de mai, la Serbie fait maintenant état d'une nouvelle poussée, enregistrant plus de 200 nouveaux cas par jour, contre une cinquantaine il y a un mois. Se croyant tiré d'affaire, le pays avait permis à Djokovic d'organiser un tournoi caritatif, débuté à Belgrade à la mi-juin, avant qu'une série d'infections au coronavirus n'oblige les organisateurs à l'interrompre. Outre Djokovic, trois autres joueurs de tennis - Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki - ayant participé à l'Adria Tour, ainsi que l'entraîneur du Serbe, Goran Ivanisevic, ont été testés positifs au coronavirus. L'épouse de Djokovic, Jelena, a elle aussi contracté le virus. Le tournoi s'était déroulé au mépris de toute règle de sécurité devant plusieurs milliers de supporters: les joueurs s'étaient notamment embrassés par-dessus le filet, avaient joué au basket et avaient même dansé dans une boîte de nuit à Belgrade. Djokovic avait ensuite déclaré être "profondément désolé" que le tournoi "ait causé du tort". La Serbie, qui compte une population d'environ 7 millions de personnes, a enregistré près de 15.000 cas de coronavirus et environ 280 décès. (Belga)