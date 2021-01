Coronavirus - Onze infections à l'athénée royal de Saint-Vith: l'école fermée jusqu'au 31 janvier

Les sections primaire et maternelle de l'athénée royal de Saint-Vith seront fermées partir de ce vendredi 22 janvier pour une durée de dix jours, après la contamination de 11 personnes au sein de l'établissement, a indiqué jeudi soir le cabinet de la ministre germanophone en charge de l'Enseignement, Lydia Klinkenberg.La décision a été prise jeudi, par les autorités, alors que le nombre d'infections a augmenté pour atteindre un total de onze. Presque toutes les classes du primaire étant concernées, la décision a été prise de fermer l'établissement et de tester l'ensemble des élèves et du personnel. Auparavant, conformément à la procédure applicable, deux classes au sein desquelles deux et trois cas avaient été détectés avaient déjà été fermées, indique le cabinet de la ministre qui précise qu'aucun système de garderie ne sera organisée au sein de l'établissement, les élèves étant tous soumis à une période de quarantaine. Dans la mesure du possible, l'école organisera un enseignement à distance. La ministre insiste sur le respect des mesures de quarantaine et d'isolement requises. Elle souligne également l'importance des gestes barrières et d'hygiène pour les membres de la famille qui ne sont pas concernés par la quarantaine. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.