Coronavirus - Partage entre Torino et Parme pour la reprise en Serie A

Torino.. Parme samedi dans le match de reprise de la Serie A, après plus de trois mois d'interruption liée au coronavirus, qui a fait plus de 34.000 morts dans le pays.Ce premier match de championnat depuis plus de 100 jours a commencé de façon étonnante puisqu'après à peine cinq secondes de jeu, la partie a été brièvement interrompue, le ballon étant apparemment mal gonflé. Auparavant, les joueurs et les arbitres réunis autour du rond central avaient observé une minute de silence en mémoire des victimes du coronavirus. Sur le maillot des joueurs du Torino, on pouvait lire cette inscription: "Merci à tous nos héros". Nicolas Nkoulou a ouvert le score après 15 minutes. Le défenseur camerounais du Torino a ensuite pointé un doigt et les yeux vers le ciel avant de poser un genou à terre, en hommage à George Floyd, l'Afro-Américain dont la mort après son arrestation par la police a entraîné des manifestations contre le racisme partout dans le monde. L'égalisation est venue par le Slovaque Juraj Kucka à la demi-heure. Au classement, Parme est 7e avec 36 poins, le Torino 15e avec 28 unités. La Serie A reprend ce weekend avec quatres matches en retard de la 25e journée. Outre Torino/Parme, trois rencontres d'alignement sont au programme de ce week-end de reprise: Vérone/Cagliari samedi soir (21h45) puis, dimanche, Atalanta/Sassuolo (19h45) et Inter/Sampdoria (21h45). L'Italie est le quatrième grand pays du football européen à relancer son championnat après l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Le dernier match de championnat joué en Italie remontait à Sassuolo-Brescia le 9 mars. (Belga)

