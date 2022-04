Coronavirus - Pas encore de décision sur une dose supplémentaire pour les plus de 80 ans

Les ministres de la Santé des différents gouvernements du pays, réunis mercredi en conférence interministérielle (CIM), n'ont pas encore pris de décision concernant une dose de vaccin supplémentaire ("booster de printemps") contre le Covid-19 pour les plus de 80 ans et les résidents des maisons de repos.La semaine dernière, Dirk Ramaekers, chef de la task force vaccination, s'était montré favorable à ce que les personnes de plus de 80 ans puissent recevoir rapidement une quatrième dose et que cela soit réalisé avant l'été. Une invitation pourrait alors suivre pour d'autres groupes à risque après l'été, comme les plus de 65 ans ou les personnes souffrant de maladies sous-jacentes. Le point était à l'ordre du jour de la CIM Santé mercredi matin, mais aucune décision n'a encore été prise, a-t-on appris. (Belga)