Coronavirus - Pass sanitaire en France: accord de principe députés-sénateurs

Députés et sénateurs sont parvenus dimanche à un accord de principe sur le projet de loi controversé qui étend le pass sanitaire et impose l'obligation vaccinale aux soignants, ouvrant la voie à son adoption définitive dans la soirée, a-t-on appris de sources parlementaires.Après près de trois heures de réunion au Palais du Luxembourg, les parlementaires ont convenu d'un compromis sur ce texte qui traduit les annonces du 12 juillet d'Emmanuel Macron et est examiné au pas de charge par le Parlement depuis mardi. (Belga)

