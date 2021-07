Coronavirus - Pass sanitaire en France: le Sénat vote pour l'exclusion des mineurs

Le Sénat français, dominé par l'opposition de droite, a apporté samedi plusieurs inflexions substantielles au projet d'extension du pass sanitaire, en excluant notamment les mineurs et en le réservant aux espaces intérieurs, exemptant de fait les terrasses notamment.Un amendement, adopté lors de la première lecture du projet de loi sur les nouvelles mesures anti-Covid par la chambre haute, a retiré la mention "âgés d'au moins douze ans" prévue dans ce dispositif pour le réserver aux personnes "majeures". Les sénateurs ont également approuvé un amendement, toujours contre l'avis du gouvernement et de la commission, réservant l'obligation de présenter ce pass aux seuls espaces intérieurs, "confinés". Ces dispositions pourront toutefois être supprimées en commission mixte paritaire ou dans la suite de la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Un amendement prévoyant d'accorder le pass sanitaire provisoire sur la base d'une seule injection de vaccin, au lieu de deux, a lui été rejeté. (Belga)

