Coronavirus - Pays-Bas: une cour d'appel néerlandaise confirme le couvre-feu

Une cour d'appel néerlandaise a suspendu mardi un jugement rendu plus tôt dans la journée par un tribunal de La Haye qui avait ordonné au gouvernement de lever le couvre-feu national contre le Covid-19."Cela signifie que le couvre-feu de 21H00 (20H00 GMT) reste en vigueur", a précisé la télévision publique NOS. Le jugement final de la cour d'appel doit être rendu vendredi. Le tribunal a voulu empêcher un "effet yo-yo", a déclaré le juge, en attendant l'audience de vendredi au cours de laquelle la cour doit décider si elle permet au couvre-feu de continuer jusqu'au 2 mars ou s'il doit prendre fin, comme l'avait ordonné un juge plus tôt dans la journée. "Le couvre-feu est valable, ce soir aussi", a réagi sur Twitter le Premier ministre Mark Rutte. Un tribunal de La Haye avait statué que le gouvernement néerlandais devait mettre fin au couvre-feu en vigueur, une mesure de lutte contre le Covid-19 qui avait provoqué de violentes émeutes dans le pays, mais La Haye avait aussitôt fait appel. L'affaire avait été portée devant la justice par Viruswaarheid ("Vérité sur le virus"), un groupe opposé aux mesures de lutte contre le Covid-19, dont l'instauration du couvre-feu, et qui a organisé de nombreuses manifestations depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement néerlandais avait annoncé début février prolonger le couvre-feu national, en vigueur de 21H00 à 04H30 depuis le 23 janvier, jusqu'au 2 mars. Au cours d'une conférence de presse, M. Rutte avait appelé les Néerlandais à "continuer à respecter le couvre-feu", même si la cour venait à rejeter son appel. Même s'il devait s'avérer que le couvre-feu n'était basé sur une "base juridique" correcte, a déclaré M. Rutte, "cela ne signifie pas que cette mesure n'est pas nécessaire." (Belga)

