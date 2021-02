Coronavirus - Peter Sagan et deux autres coureurs de Bora-Hansgrohe testés positifs au coronavirus

Peter Sagan, son frère Juraj et Eric Baska ont été testés positifs au coronavirus et placé en quarantaine, a annoncé samedi leur équipe Bora-Hansgrohe samedi, en stage aux Canaries."Peter, Erik et Juraj ont été testés positifs au SARS-Cov-2 plusieurs fois suite à des tests de dépistage indépendant PCR. Tous les trois présentes des symptômes moyens de la maladie et observent une quarantaine jusqu'à leur guérison", a communiqué Christophe Edler, le médecin en chef de Bora-Hansgrohe. Le premier test positif des trois coureurs slovaques l'a été le 29 janvier. (Belga)