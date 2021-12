Coronavirus - Pfizer va tester une 3e dose de vaccin anti-Covid pour les moins de 5 ans

Pfizer a annoncé vendredi vouloir tester une troisième dose de vaccin anti-Covid chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui pourrait conduire l'entreprise à déposer l'année prochaine une demande d'autorisation pour trois doses d'emblée chez cette tranche d'âge.Dans le cadre des essais cliniques en cours, le géant pharmaceutique américain a sélectionné un dosage de 3 microgrammes par piqûre pour les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans. C'est dix fois moins que le dosage administré aux adultes (30 microgrammes), et moins également que celui des 5 à 11 ans (10 microgrammes). Chez les enfants de 2 ans à moins de 5 ans, un dosage de 10 microgrammes a en effet provoqué davantage de fièvre que chez les groupes plus âgés, poussant la compagnie à sélectionner un dosage moins élevé. Mais avec deux injections à 3 microgrammes, leur réponse immunitaire s'est révélée moins bonne que celle conférée aux adolescents et jeunes adultes par le vaccin. Pfizer a donc décidé de modifier le protocole de ses essais cliniques, pour inclure une troisième dose, injectée "au minimum deux mois après la deuxième", a déclaré l'entreprise dans un communiqué (les deux premières restent injectées à 3 semaines d'écart l'une de l'autre). Une dose de rappel a en effet démontré, chez les catégories de population plus âgées, augmenter la protection conférée. Cet "ajustement" ne doit pas avoir de conséquence sur le calendrier anticipé pour le dépôt d'une demande d'autorisation pour ces jeunes enfants, prévu "au deuxième trimestre 2022", a déclaré lors d'une conférence téléphonique Kathrin Jansen, responsable de la recherche pour les vaccins au sein du groupe. Pfizer a également annoncé vendredi avoir commencé des essais sur 600 adolescents de 12 à 17 ans pour tester une dose de rappel (de 10 ou de 30 microgrammes). Actuellement aux Etats-Unis, en plus des adultes, une dose de rappel est seulement autorisée pour les adolescents de 16 et 17 ans. (Belga)

