Coronavirus - Philippines: "nous perdons la guerre contre le Covid-19", alertent les médecins

Quatre-vingt associations de médecins ont averti que les Philippines étaient en train de perdre la bataille contre le Covid-19, et appelé le président Rodrigo Duterte à revenir à un confinement plus strict, après un assouplissement récent des restrictions, alors que le nombre de cas de contamination augmente et que les hôpitaux, débordés, refusent des patients.Ces associations qui représentent plusieurs dizaines de milliers de médecins ont, dans une lettre ouverte au président, souligné que le pays avait enregistré un nombre record de près de 5.000 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus samedi, portant le total de cas à plus de 98.000. Les professionnels de santé adressent "un message de détresse à la nation, notre système de santé a été submergé", écrivent-ils. "Nous sommes en train de perdre la bataille contre le Covid-19", s'alarment les associations, soulignant qu'un nombre croissant de soignants tombent malades ou quittent leur emploi et que certains hôpitaux surchargés refusent d'admettre de nouveaux patients. Selon le ministère de la Santé, 34 professionnels de santé sont décédés du Covid-19 aux Philippines. Le nombre total de décès s'établissait à 2.039 samedi. Les Philippines avaient imposé à la mi-mars à la population l'un des confinements les plus stricts de la planète, n'autorisant les sorties que pour l'achat de nourriture et les soins médicaux. Le gouvernement a récemment assoupli les restrictions pour permettre aux habitants de retourner au travail dans un contexte de crise marqué par la perte de millions d'emplois. Dans leur lettre ouverte, les praticiens demandent au président Duterte de placer de nouveau Manille et les provinces voisines sous "une quarantaine collective renforcée" jusqu'au 15 août, le temps d'améliorer "les stratégies de contrôle de la pandémie". Le porte-parole du président Duterte, Harry Roque, a assuré que le gouvernement examinerait les recommandations des médecins. (Belga)

