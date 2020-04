Coronavirus - Plus aucun match international jusque fin juin, recommande le groupe de travail FIFA

Plus aucun match international, tant chez les messieurs que chez les dames, sous l'égide de la FIFA, ne pourra se jouer jusqu'à la fin du mois de juin. C'est l'une des recommandations du groupe de travail mis sur pied par la fédération internationale de football à la suite de la crise sanitaire du coronavirus.A l'issue de sa première réunion vendredi, le groupe de travail s'est mis d'accord à l'unanimité pour recommander au Comité exécutif de la FIFA de reporter tous les matches internationaux jusqu'à la fin du mois de juin, tant chez les messieurs que chez les dames et d'organiser des réunions bilatérales entre les confédérations de football pour ce qui concerne les rencontres de qualification pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, afin de réorganiser le calendrier des matches. Parmi les autres recommandations, il faudra aussi inscrire les nouvelles dates du tournoi olympique de football suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo à l'année prochaine. La Coupe du Monde des moins de 20 ans de football féminin prévu au Panama et au Costa Rica en août et septembre prochain ainsi que la Coupe du Monde pour les filles de moins de 17 ans en Inde prévue en novembre prochain, demandent à être reportés. Par contre, une décision peut-être prise fin avril pour ce qui concerne la Coupe du Monde de Futsal prévue en septembre en Lituanie. (Belga)