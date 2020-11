Coronavirus - Plus d'un demi-million de personnes ont été contaminées en Belgique

La Belgique a franchi le cap du demi-million de personnes infectées par le nouveau coronavirus, avec 500.789 cas de Covid-19 confirmés dans le pays depuis le début de la pandémie, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié lundi. La barre des 13.000 morts a aussi été franchie, avec 13.055 décès attribués au Covid-19 enregistrés. Toutefois les nombres moyens d'infections et d'hospitalisations continuent leur recul.Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 9.487 par jour entre le 30 octobre et le 5 novembre. Cela représente une baisse de 40% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 500.789 lundi, contre 494.168 dimanche, depuis le début de l'épidémie. Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -9%, et s'établit désormais à 597 par jour en moyenne, entre le 30 octobre et le 5 novembre. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 6.948 (+1%), dont 1.469 patients traités aux soins intensifs. Le Covid-19 a également causé la mort de 13.055 personnes en Belgique. En moyenne, 179 personnes sont décédées chaque jour à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 55% par rapport à la semaine précédente. (Belga)

