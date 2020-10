Coronavirus - Plus d'un million de cas en Colombie

La Colombie a dépassé samedi la barre du million de cas de contamination au coronavirus, a annoncé le ministère colombien de la Santé.Au cours des dernières 24 heures, 8.769 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, a indiqué le ministère, ce qui porte le total à 1.007.711 depuis que le premier cas en Colombie, qui provenait d'Italie, a été enregistré le 6 mars. Le nombre de morts avoisine les 30.000, avec 198 nouveaux décès enregistrés lors des dix derniers jours, selon les autorités. Avec une population de 50 millions d'habitants, la Colombie est le huitième pays à franchir le seuil du million de personnes infectées, après les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Argentine, l'Espagne et la France. Le président colombien Ivan Duque a souligné que son pays avait l'un des ratios de morts par nombre d'habitants les plus faibles du continent. "Nous avons fait beaucoup mieux que d'autres pays. Mais je ne dis pas cela pour que nous nous sentions triomphants, je le dis avec l'idée que nous nous protégions davantage", a dit le dirigeant conservateur à Chinchina (centre). Selon l'Institut national de la santé (INS), la Colombie occupe le dixième rang du continent dans ce domaine, avec une moyenne de 561 décès par million d'habitants: près de la moitié par rapport au Pérou (1016) et environ un quart de moins que le Brésil (719). Le gouvernement colombien a décrété un confinement national le 25 mars, puis l'a assoupli afin de contrecarrer l'effondrement de l'économie. Depuis le 1er septembre, il mise sur une stratégie basée sur la responsabilité individuelle et l'utilisation généralisée des masques dans les espaces publics. M. Duque affirme avoir alloué des ressources "proches de 11% du PIB" (quelque 31 milliards de dollars) pour faire face à l'urgence épidémique. Le chômage dans les villes a néanmoins grimpé à un niveau historique de 19,6% en août, alors que s'amorçait une lente reprise économique. (Belga)

