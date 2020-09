Coronavirus - Plus de 1.700 contaminations en 24h en Italie, un record depuis le mois de mai

L'Italie a recensé 1.733 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires du pays. La péninsule n'avait plus enregistré un niveau aussi élevé d'infections depuis début mai.Au cours des dernières 24 heures, 11 personnes sont par ailleurs décédées des suites du Covid-19. La dernière fois que l'Italie a signalé des niveaux de contamination similaires remontent à début mai, lorsque 1.900 nouvelles infections avaient été enregistrées sur une période de 24 heures. Il est toutefois à noter que plus de 113.000 tests de dépistage (+ 21.000 par rapport à la veille) ont été réalisés, ce qui représente un record. L'Italie, premier pays d'Europe à avoir été frappé par l'épidémie, avait dans un premier temps réussi à contenir la résurgence du virus sur son territoire. Mais à la fin du "Ferragosto", le sacro-saint week-end du 15 août, les cas de contamination sont repartis à la hausse. Le 22 août, plus de 1.000 cas de contamination ont été recensés. Au total, l'Italie a comptabilisé 274.644 cas de contamination au nouveau coronavirus, tandis que 35.515 personnes sont décédés des suites du SARS-Cov-2 dans le pays. (Belga)