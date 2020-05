Coronavirus - Plus de 1.800 morts en 24 heures aux Etats-Unis, près de 65.000 au total

Les Etats-Unis ont déploré vendredi plus de 1.800 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, un bilan en légère baisse par rapport aux jours précédents, selon le comptage de l'université Johns Hopkins actualisé en continu.Avec ces 1.883 décès enregistrés entre 20H30 locales vendredi et la veille, le bilan total de l'épidémie aux Etats-Unis est de plus de 64.700 victimes. C'est le plus lourd tribut payé par un pays en valeur absolue, même si proportionnellement à leur population, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore la France sont plus touchés. Les Etats-Unis enregistrent également le plus grand nombre de personnes diagnostiquées malades du Covid-19, avec plus de 1,1 million de cas officiellement recensés. Près de 165.000 personnes sont déclarées guéries. Depuis trois jours, les bilans américains sur 24 heures étaient repartis à la hausse, avec entre 2.000 et 2.500 morts quotidiens. Les bilans journaliers aux Etats-Unis ne sont pas passés en dessous de la barre des 1.000 morts depuis un mois. Et depuis mi-avril, le pays est bloqué sur un "plateau" dont il peine à redescendre. L'épicentre de l'épidémie américaine est situé à New York, qui continue à enregistrer près de 1.000 nouvelles hospitalisations par jour dues au coronavirus, même si le nombre de morts quotidiens est en nette baisse. "Nous espérons que nous resterons sous les 100.000 morts, ce qui est un nombre terrible", a commenté vendredi le président américain Donald Trump lors d'une réunion à la Maison Blanche. (Belga)