Coronavirus - Plus de 120.000 cas en 24h aux Etats-Unis, qui enregistrent record sur record

Un nouveau record de plus de 120.000 cas de contamination au coronavirus en 24 heures a été enregistré jeudi aux Etats-Unis, où l'épidémie flambe depuis environ deux semaines, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.Le pays a recensé précisément 123.085 nouveaux cas entre mercredi et jeudi, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Dans le même temps, 1.226 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. Si le nombre de morts déplorés chaque jour est loin d'être remonté aux niveaux atteints au printemps, c'est le troisième jour consécutif que le pays enregistre plus de 1.000 décès quotidiens, ce qui n'était pas arrivé depuis début septembre. Il y a deux semaines, les Etats-Unis avaient dépassé pour la première fois, avec près de 80.000 cas, le record de contaminations quotidiennes enregistré jusqu'alors mi-juillet. Les Etats-Unis recensaient au total jeudi soir plus de 234.800 décès depuis le début de la pandémie, et 9,6 millions de cas. (Belga)

