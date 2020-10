Coronavirus - Plus de 13.000 infections et 500 hospitalisations en moyenne par jour en Belgique

En moyenne, 13.052 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 17 et le 23 octobre, soit 38% de plus que la semaine précédente, ressort-il mardi matin des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.Au total, 333.718 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Belgique. Les admissions à l'hôpital ont elles atteint une moyenne quotidienne de 502 soit une hausse de 88%. Actuellement, 5.260 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+9%), dont 809 en soins intensifs (+7%). La moyenne de décès quotidiens était de 48,3 morts par jour (+ 15,7) entre le 17 et le 23 octobre. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 21,1% à l'échelle nationale. (Belga)

