Coronavirus - Plus de 150 admissions quotidiennes dans les hôpitaux belges

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 155 patients atteints du Covid-19 chaque jour entre le 27 décembre et le 2 janvier, ressort-il dimanche des données de l'Institut de santé publique Sciensano. Le chiffre est stable par rapport à celui des sept jours précédents, avec une légère baisse de 1%.Le recul du nombre de nouvelles contaminations est plus marqué: 1.590 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés chaque jour entre le 24 et le 30 décembre. Il s'agit d'une diminution de 32% par rapport à la période de calcul précédente. Le nombre de tests réalisés a par ailleurs lui aussi diminué de 30%, avec 26,3 millions effectués sur la même période. En moyenne, le Covid-19 a fait 67 morts quotidiennement dans notre pays au cours de la semaine écoulée. Le chiffre baisse de 24%. Au total, 19.581 personnes sont décédées en raison de l'épidémie en Belgique. (Belga)

