Coronavirus - Plus de 200 employés d'un abattoir de Staden mis en quarantaine

Plus de 200 membres du personnel de l'abattoir Westvlees à Staden ont été placés en quarantaine après la détection d'un foyer de contamination au coronavirus, a confirmé Francesco Vanderjeugd, le bourgmestre de cette commune de Flandre occidentale.Sur les plus 200 travailleurs testés, 18 se sont révélés positifs. L'entreprise peut continuer à fonctionner pour l'instant étant donné que les personnes testées positives travaillent dans le même service. Les résultats de l'ensemble des tests sont attendus pour jeudi midi au plus tard. Le bourgmestre s'attend néanmoins à un nombre d'infections plus élevé que les 18 cas connus. Toute personne testée est par ailleurs invitée à rester en quarantaine pendant deux semaines. (Belga)

