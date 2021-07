Coronavirus - Plus de 40 millions de cas en Amérique latine

La région Amérique latine et Caraïbes, la plus endeuillée dans le monde par la pandémie de coronavirus, a dépassé samedi le seuil des 40 millions de cas déclarés de Covid-19.Depuis l'apparition du virus en mars 2020, le nombre de cas dans la région s'est élevé à 40.073.507, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels. Le nombre de décès y est de plus de 1,3 million (1.353.335). Le variant Delta, très contagieux, accélère la propagation du virus, qui a infecté 192.942.266 personnes dans le monde et en a tué plus de 4,1 millions (4.143.687). Après l'Amérique latine, l'Europe est la région la plus affectée avec 57.229.621 cas et 1.192.461 morts. Le contient asiatique compte 43.314.454 cas et 640.584 décès. (Belga)

