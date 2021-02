Coronavirus - Plus de 50.000 morts en Argentine

L'Argentine a dépassé vendredi le seuil des 50.000 décès liés au Covid-19 et compte plus de deux millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé.Au cours des dernières 24 heures, 155 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan total à 50.029 morts, a indiqué le ministère. Le dernier bulletin fait aussi état de 7.151 nouvelles contaminations, portant le nombre des cas positifs à 2.015.496, pour un pays de 45 millions d'habitants. Le gouvernement argentin attendait vendredi soir l'arrivée d'un avion de la compagnie aérienne nationale Aerolineas Argentinas transportant 400.000 doses du vaccin Spoutnik V de l'institut russe Gamaleïa. Lors de vols précédents, des avions ont apporté depuis la Russie 820.000 doses du Spoutnik V, seul vaccin disponible actuellement en Argentine. La campagne de vaccination du gouvernement argentin prévoit l'achat de 62 millions de doses provenant de divers laboratoires, a déclaré au Congrès le ministre de la Santé, Gines Gonzalez Garcia. La semaine prochaine est prévue l'arrivée de 580.000 doses du vaccin Covishield du laboratoire indien Serum Institute. Le ministre de la Santé a précisé que les accords conclus permettront à l'Argentine de recevoir 30 millions de doses du Spoutnik V, 23 millions du vaccin AstraZeneca/Oxford et neuf millions obtenus au moyen du mécanisme international de coopération Covax. (Belga)

